“العراق” ينتظر بيع نفطه عبر إيران

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة العراقية تنظر في بيع النفط عن طريق إيران في حال فشلت المحادثات مع الأكراد بشأن اتفاق تقاسم عائدات النفط، وذلك وفقا لمسؤول بارز في وزارة النفط العراقية.

وقال نائب وزير النفط العراقي، فياض النعمة، إن مؤسسة تسويق نفط الحكومية العراقية (سومو) تخطط لإجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان الأسبوع المقبل بشأن النفط العراقي المصدر عبر تركيا.

وأوضح: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان سوف نبدأ في إيجاد وسيلة من أجل بيع النفط لأننا بحاجة إلى المال، إما لإيران أو غيرها من الدول”.

ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، على مبيعات النفط بنسبة 95 في المئة من الدخل العام، فيما يترنح الاقتصاد العراقي تحت التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم داعش.

وفي السياق، ينتج إقليم كردستان العراق حوالي 500 ألف برميل يوميا وتصدر تلك الكميات عبر تركيا، فيما لن تكون بغداد قادرة على إعادة توجيه تلك الكميات إلى إيران ولكن يمكنها أن تصدر نحو 150 ألف برميل يوميا عبر إيران التي يتم إنتاجها في إقليم مجاور لكركوك.

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