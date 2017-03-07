العراق: من السابق لأوانه البت في تمديد تخفيضات إنتاج أوبك

قال وزير النفط العراقي إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان ينبغي على أوبك تمديد تخفيضات الإنتاج وإن بغداد مستعدة للمشاركة إذا قررت المنظمة تمديد قيود المعروض إلى النصف الثاني من العام.

وقال الوزير جبار علي اللعيبي خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في هيوستون “من المبكر للغاية الحديث عن أي تغييرات.. سيتوقف الأمر على أسعار النفط واستقرار السوق. إذا قررت أوبك تخفيضات فإن العراق سيخفض.”