العراق : شركات النفط الأجنبية وافقت على خفض إنتاجها

أكد وزير النفط العراقي أن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد إلى جانب الشركات التابعة لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وافقت على خفض إنتاج الخام التزاماً باتفاق “أوبك”.

وقال “جبار اللعيبي” خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول المعروفة في القاهرة الخميس، إن العراق ملتزم تماماً بالخطة العالمية لخفض الإنتاج.

واتفقت منظمة “أوبك” نهاية الشهر الماضي على خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً إلى جانب تعهد بعض المنتجين من خارج المنظمة بخفض ما يقرب من 600 ألف برميل يومياً من إنتاجهم، لتقليص الفائض العالمي ورفع الأسعار.

وتعهد العراق ثاني أكبر المنتجين في المنظمة بعد السعودية، بخفض إنتاجه بمقدار 210 آلاف برميل يومياً أو بنسبة 4.5% من إجمالي الإنتاج.

وأكدت محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تخضع لحماية الأكراد منذ عام 2014 استعدادها لخفض إنتاج الخام، فيما قالت حكومة إقليم كردستان –يمثل 12% من إنتاج العراق النفطي- في وقت سابق من الشهر الجاري إنها لا تتوقع خفضاً كبيراً بإنتاجها لتطبيق خطة “أوبك”.