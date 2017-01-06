العجز التجاري الأمريكي يرتفع 6.8% في نوفمبر

ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 6.8% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بفعل ارتفاع الواردات إلى مستوى في عام ونصف العام تقريباً نتيجة لزيادة واردات النفط.

وقفز العجز التجاري إلى 45.2 مليار دولار من قراءة أكتوبر/تشرين الأول التي تم مراجعتها إلى عجز بقيمة 42.4 مليار دولار، في حين أشارت التوقعات إلى المستوى 45.9 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.1% إلى 231.1 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس/آب 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع واردات النفط بأكثر من مليار دولار مسجلةً 14.3 مليار دولار.

على النقيض، انخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 185.8 مليار دولار بفعل الانخفاض الكبير في شحنات الطائرات التجارية التي تنتجها “بوينج”.