العبار: 1.5 مليون درهم متوسط سعر الوحدة لدى “إعمار”

قال “محمد العبار” رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار العقارية” إن إدارة الشركة تسعى لتحقيق نمو خلال السنوات المقبلة يماثل النمو الذي حققته الشركة في السنوات المنصرمة.

وقال إن متوسط بيع الوحدات السكنية في “إعمار” يبلغ 1.5 مليون درهم، أما هامش الربح فيصل في المتوسط ما بين 400 و 500 ألف درهم.

وعزا “العبار” في تصريح له ارتفاع المبيعات بأكثر من 40 % للعام 2016 رغم الظروف الصعبة، إلى حسن استخدام التقنية في التسويق والمبيع، واستغلال جودة المنتجات التي تميز اسم الشركة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن هناك توجها تكنولوجياً كبيرا في الشركة سواء في إدارة المشاريع أو التسويق والمبيعات، مشيرا في هذا الصدد إلى تدشين البيع إلكترونيا (أونلاين) خلال شهر سبتمبر القادم.