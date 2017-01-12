“العبار”: منصة “نون” تركز على الأزياء لكسح منافسيها

تعتزم “نون”، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، تركيز اهتمامها على أحدث ابتكارات الأزياء كعنصر أساسي ضمن استراتيجيتها للهيمنة على قطاع التسوق الإلكتروني المتنامي في المنطقة.

وأعلنت الشرك عن طرحها الحصري لمئات من العلامات التجارية للأزياء، بما يزيد بمقدار 5 أضعاف عن أقرب منافسيها.

وقالت الشركة أن من خلال المنصة سيتاح للمتسوقين الفرصة في الاختيار بين أكثر من 3 ملايين منتج من الأزياء، الأمر الذي سيعمل على تغيير قواعد التسوق الإلكتروني في المنطقة.

وقال محمد العبار مؤسس شركة “نون” ورئيس شركة “إعمار العقارية” أن الأزياء ستشكل جزءاً رئيسياً من المنتجات المعروضة على منصّة نون، ومن خلالها ستقدم مزيداً من خيارات العلامات التجارية، والمنتجات لتتفوق على جميع المنافسين وبأسعار لا تنافس.

وستقدم منصة “نون” أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج تغطي مجالات الأزياء، والإلكترونيات، والكتب، ومستلزمات المنازل والحدائق، والرياضات والنزهات، والصحة والجمال، والعناية الشخصية، والألعاب، ومنتجات الأطفال والمواليد الجدد، وغيرها.

وستوفر الشركة أيضاً خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة “نون للنقل”، وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة.

و أطلق صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة من المستثمرين من بينهم محمد العبار منصة “نون.كوم” للتجارة الإلكترونية باستثمار مبدئي قدره مليار دولار وملكية بـ 50% لصندوق الاستثمارات العامة.

ومن المقرر إطلاق المنصة فعليا خلال الشهر الجاري.