العبار: “إعمار مولز” تطور حالياً مركزين تجاريين بدبي

قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار مولز” أن الشركة تعمل حالياً على تطوير مركزين تجاريين كبيرين في دبي.

وأوضح خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس أن المركز التجاري الأول يقع في”خور دبي”، لافتاً إلى أنه سيكون أكبر مركز تسوق في العالم.

وأضاف أن المركز التجاري الثاني يقع في منطقة “دبي هيلز”.

وأشار إلى أن شركة “إعمار مولز” لديها العديد من الخطط لتوسيع مرافقها والمراكز التجارية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف أنها تعمل على توسعة ركن الأزياء في “دبي مول” من خلال إضافة مليون قدم مربعة إلى مساحة البناء، مبيناً أنها تعمل أيضاً على توسعته من جهات البوليفارد ومشروع “فونتن فيوز” وزعبيل لإضافة مساحات جديدة مخصصة لتجارة التجزئة وأماكن الترفيه.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح التوسعة الأولى من دبي مول في نوفمبر القادم.

وأضاف أن الشركة تقوم ايضاً بتطوير مناطق مخصصة لتجارة التجزئة في مشروعي “خور دبي” و”دبي هيلز استيت”، لافتاً إلى أنها تخطط أيضاً لإقامة عدد من مراكز التسوق ضمن المشروعات السكنية التابعة لـ “إعمار”.