العائد على السندات العشرية اليابانية يلامس صفر %

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السندات

انخفض العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى صفر% خلال تعاملات الثلاثاء لفترة وجيزة، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية تأثرًا ببيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع العائد القياسي إلى 0.005% قبل إجراء بنك اليابان عملية شراء تقليدية للسندات، والتي حافظ من خلالها على مشترياته من السندات التي تتراوح آجالها بين 5 إلى 10 سنوات عند 450 مليار ين (4.1 مليار دولار).

وبذلك عزز البنك المركزي حجم مشترياته من هذه السندات بمقدار 40 مليار ين، بعدما سجلت 410 مليارات ين في أواخر يناير/ كانون الثاني مع ارتفاع العائدات إلى 0.1%.

ويهدف بنك اليابان للحفاظ على عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب صفر%، في إطار سياسة التحكم بمنحنى العائد لتعزيز الزخم الاقتصادي.

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Tags:أٍسواقالسنداتاليابان
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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