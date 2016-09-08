“الطيران المدني الإماراتي”:الاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية للنقل الجوي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تلقي دولة الإمارات عرضاً من الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء مباحثات للتوصل إلى اتفاقية موحدة وشاملة للنقل الجوي بين الجانبين.

وأوضحت الهيئة- أن دولة الإمارات لم تقرر بعد الدخول في مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية الموحدة، ولن تدخل فيها إلا بعد التحقق من وجود مكاسب ومزايا تفوق المزايا والمكاسب المحققة من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح “سيف السويدي” المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن الاتفاقات الخاصة بالنقل الجوي والمبرمة مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي هي اتفاقات مفتوحة، وفيها عديد من المزايا، في وقت لا تزال بعض الدول الأوروبية تصر على تقيد حركة النقل الهادفة إلى فتح أجواء دول الاتحاد الـ28 أمام الناقلات الوطنية الإماراتية.

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