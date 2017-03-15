“الطيران الإماراتي” يعتزم تطبيق نظام جديد لتسهيل شحن البضائع إلى الخارج

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تطبيق نظام جديد لشحن البضائع إلى الخارج قريباً.

وأوضحت الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للشحن، الذي نظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي”إياتا” أمس في أبوظبي، أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو تسهيل وتسريع عملية شحن البضائع إلى الخارج.

ولفت عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إلى أن النظام الجديد يعتمد على إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بشحن البضائع، إلى جانب عمليات التفتيش والمراقبة في مقر شركات الشحن ومخازنها بشكل سريع، عوضاً عن انجازها في مطارات الدولة.

وأضاف أن الهيئة انتهت من إجراء الدراسات الخاصة بتطبيق النظام الجديد، وتقوم حالياً بالحصول على موافقة الجهات المعنية على النظام الجديد بهدف البدء بتطبيقه.