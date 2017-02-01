الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع 9.8% في ديسمبر

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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الشحن الجوي اختتم عام 2016 بتسجيل نمو قوي في ديسمبر كانون الأول بلغ 9.8 بالمئة لكنه حذر من أن إجراءات الحماية قد تعوق التجارة العالمية.

وقال المدير العام للاتحاد والرئيس التنفيذي ألكسندر دو جونياك “فيما يتعلق بالطلب كان عام 2016 عاما جيدا للشحن الجوي. وتعزز ذلك بفضل الأداء القوي في نهاية العام. وفيما يتعلق بما هو آت فإن طلبيات التصدير القوية خبر جيد. لكن هناك رياح معاكسة أبرزها ركود التجارة العالمية التي تواجه أيضا مخاطر إجراءات الحماية.”

وارتفع الطلب في أوروبا في ديسمبر كانون الأول 16.4 بالمئة وفي إفريقيا نما 13.6 بالمئة.

وزاد الطلب في السنة بأكملها 3.8 بالمئة وتحققت مكاسب في جميع المناطق باستثناء أمريكا اللاتينية.

وقال اياتا إن الطاقة الاستيعابية المتاحة ارتفعت 3.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

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Tags:الشحن الجوياياتاطيران
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امل صبرى

امل صبرى

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