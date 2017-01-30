“الطاقة الدولية” لا تتوقع قفزة في الطلب على النفط قريباً

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قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن الوكالة لا تتوقع أن يشهد الطلب على النفط قفزة في أي وقت قريب نظرا لزيادة الاستهلاك في الاقتصادات النامية.

وحذر بيرول أيضا من أن أسواق النفط ربما تدخل مرحلة من التقلبات المرتفعة إذا لم تطور الشركات مشروعات جديدة بعد عامين من الانخفاضات الحادة في الاستثمارات بفعل هبوط أسعار الخام.

وقال بيرول في الاجتماع السنوي لجنرال إليكتريك للنفط والغاز في فلورنسا بإيطاليا “لا نتوقع على الأمد القصير والمتوسط استبدال المنتجات النفطية بأنواع أخرى من الوقود. يأتي أكثر من ثلث النمو من الشاحنات في آسيا النامية…لا نتوقع طفرة في الطلب على النفط في أي وقت قريب.”

وأضاف بيرول “إذا لم تكن هناك مشروعات رئيسية جديدة هذا العام فسيكون من الصعب جدا عدم رؤية أوقات مضطربة في السوق في الأعوام القادمة نظرا لتنامي العجز في الإمدادات.

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Tags:أسعارالطاقة الدوليةالنفط
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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