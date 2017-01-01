الضباب يؤثر في حركة رحلات “طيران الإمارات” و”فلاي دبي”

أكدت «طيران الإمارات» أن الضباب الكثيف، تسبب في تأخر مواعيد وصول وإقلاع العديد من رحلات «الناقلة» من مطار دبي الدولي. فيما أفادت «فلاي دبي» بأن حالة الضباب، التي تشهدها دبي منذ الأربعاء الماضي، يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، لافتة إلى أنها أثرت في عملياتها ورحلاتها، في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين. من جانبها، ذكرت مؤسسة «مطارات دبي» أنه تم إلغاء 26 رحلة، وتحويل 23 رحلة إلى مطارات محلية.

وتفصيلاً، أكدت «فلاي دبي» أن حالة الضباب، التي تشهدها دبي منذ الأربعاء الماضي، يتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال متحدث باسم الشركة إن «هذه الحالة تسببت في انعدام الرؤية إلى أقل من 100 متر في بعض الأوقات، الأمر الذي أثر في عملياتنا ورحلاتنا في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين»، مشيراً إلى أن «هذه الأوضاع أثرت في عشرات الرحلات، التي ألغيت، أو تأجلت، أو تم تحويلها إلى مطارات أخرى مجاورة، وأثرت بالتالي في جداول رحلات المسافرين».

ألغت “مطارات دبي” الليلة الماضية 21 رحلة بسبب الضباب الكثيف مؤكدة في الوقت نفسه العمل مع شركائها الاستراتيجيين وشركات الطيران العاملة في مطارات دبي على إعادة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي.