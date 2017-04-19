الصين: لا توجد مشكلة في تسجيل العلامات التجارية

أفادت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الحكومة تتعامل بالتساوي مع جميع الطلبات المقدمة لتسجيل علامات تجارية، وذلك بعد أنباء عن الموافقة على تسجيل علامات تجارية خاصة لابنة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” “إيفانكا”.

وذكرت “أسوشيتد برس” أنه منذ تولي تنصيب “ترامب” رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من يناير/كانون الثاني، تم تسجيل خمس علامات تجارية على الأقل تحمل اسم ابنته “إيفانكا” في الصين لتضاف إلى 16 علامة تجارية مسجلة بالفعل وأكثر من 30 طلبا قيد الدراسة.

وكشفت الوكالة أنه في السادس من أبريل/نيسان عندما التقى الرئيس الأمريكي “ترامب” مع نظيره الصيني “شي جينبينج” في “فلوريدا”، فازت شركة “إيفانكا” بموافقة بكين على تسجيل ثلاث علامات تجارية جديدة.

وبسؤال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية “لو كانج” عن هذا التقرير، أكد على أنه لم يحمل أي نقاط غير مألوفة.