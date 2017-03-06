الصين تمتك النظام المصرفي الأكبر في العالم

تجاوز النظام المصرفي الصيني نظيره في منطقة اليورو ليصبح الأكبر في العالم من حيث الأصول، وذلك وفقًا لتحليلات “فاينانشيال تايمز”، في علامة على تزايد تأثير الدولة في المالية العالمية، وتزايد الاعتماد على الدين لدفع النمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت التحليلات أنه على الرغم من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني لنظيره للكتلة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في عام 2011 وفقًا لأسعار الصرف، إلا أن نظامها المصرفي لم يصبح في الصدارة حتى نهاية عام 2016.

وبلغت أصول البنوك الصينية 33 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 31 تريليون دولار لمنطقة اليورو، و16 تريليون دولار للولايات المتحدة وسبعة تريليونات دولار لليابان.

هذا وتزيد قيمة النظام المصرفي الصيني 3.1 ضعف عن حجم الناتج الاقتصادي السنوي للدولة.