الصين تفرض رقابة صارمة على منح القروض الجديدة

أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تعليمات للمصارف بفرض رقابة صارمة على منح القروض الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، في خطوة جديدة للحد من الرفع المالي المتزايد، بحسب ما أوردته “بلومبيرج” عن مصادر على دراية بالمسألة.

وتركز التعليمات الجديدة من البنك المركزي بشكل خاص على قروض الرهن العقاري تزامناً مع مجهودات حثيثة من السلطات لكبح جماح أسعار الوحدات السكنية.

من ناحية أخرى، يحاول صانعو السياسات تحقيق التوازن عبر تجنب الائتمان المتزايد الذي يؤدي لتضخم فقاعات الأصول والحفاظ على التمويل الكافي لتلبية الطلب الموسمي المتزايد قبل عطلة السنة القمرية.

وأكد الرئيس الصيني “شي جينبينغ” وكبار مساعديه من الاقتصاديين الشهر الماضي، أنهم يخططون لمنح الأولوية لمراقبة المخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد لمنع ظهور فقاعات في الأصول.