الصين تعين نائباً لمحافظ البنك المركزي

قررت السلطات الصينية تنصيب مساعد محافظ البنك المركزي الصيني “يين يونغ” نائبا لمحافظ البنك، على أن يتولى “ليو قوه تشيانغ” منصب مساعد المحافظ للسلطة النقدية.

وبحسب بيان صادر عن بنك الشعب الصيني اليوم، فإن نائب المحافظ الحالي “قوه تشيانغ بينغ” ومساعد المحافظ “تسي تشيانغ” من المقرر أن يتنحيا عن موقعهما.

وعمل “يين” ما يقرب من عقدين من الزمن في إدارة الدولة للنقد الأجنبي قبل أن يتولى مهام مساعد محافظ البنك المركزي خلال العام الماضي.

وخلال خدمته كمدير لمركز الاستثمار التابع لإدارة النقد الأجنبي في الفترة من عام 2007 حتى 2015 أشرف “يين” على ارتفاع احتياطيات البلاد بأكثر من الضعف إلى مستوى قياسي هو الأكبر في العالم عند 4 مليارات دولار.

ويحمل “يين” درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودكتوراه في الهندسة من جامعة “تسينغهوا”.