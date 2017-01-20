الصين تعتزم بناء مصنع للرقائق الإلكترونية باستثمار 30 مليار دولار

أعلنت أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين تمكنها من الحصول على دعم الحكومة من أجل بناء مصنع جديد لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة “نانجينج”، وذلك في ظل سعي بكين للحد من اعتمادها تكنولوجيا الرقائق الخارجية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة “تسينغهوا يوني جروب” في بيان لها الخميس إن المصنع الجديد البالغة تكلفته 30 مليار دولار سينتج بشكل رئيسي الرقائق المستخدمة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الجوال والكاميرات وأجهزة الحاسوب.

وتأتي هذه الخطوة عقب فشل الشركة في الاستحواذ على شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية “ميكرون تكنولوجي”، حيث تم رفض الصفقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بسبب ما سمته بالمخاوف الأمنية.