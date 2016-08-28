الصين تطلق شركة لصناعة محركات الطائرات

أذاع تلفزيون الصين‭ ‬يوم الأحد أن الصين أسست شركة مملوكة للدولة لإنتاج محركات الطائرات برأسمال مسجل 50 مليار يوان (7.50 مليار دولار) في أحدث مسعى لتطوير قدرات تكنولوجية متطورة محلية للمنافسة في الأسواق العالمية.

وقال التلفزيون إن الحكومة الصينية وحكومة إقليم بكين ومؤسسة الصناعات الجوية الصينية ومؤسسة الطائرات التجارية سوف تستثمر في الشركة الجديدة.

وأضاف التقرير أن الشركة الجديدة التي سيطلق عليها تشاينا ايرو انجين جروب ستضم 96 ألف موظف وتركز علي التصميم والتصنيع واختبار محركات الطائرات مضيفا أنها ستكون ذات “أهمية كبيرة لتنمية صناعة الطيران الصينية في المستقبل”.

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