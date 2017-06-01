الصين تطبق قواعد جديدة لتسجيل الطائرات بلا طيار

بدأت الصين يوم الخميس تطبيق قوانين جديدة تستلزم تسجيل الطائرات المدنية بلا طيار التي لها حجم معين بأسماء أصحابها الحقيقية في محاولة لتوفير قدر أكبر من السلامة في الأجواء.

والصين هي أكبر دولة مصنعة للطائرات بلا طيار لأغراض استهلاكية في العالم لكن هذه الطائرات أصبحت موضع تدقيق متزايد في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة حوادث أحدثت ارتباكا في حركة الملاحة الجوية في أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الشرطة في وسط الصين قبضت على رجلين بتهمة إطلاق طائرة بلا طيار التقطت صورا لهدف سري.

وقالت شينخوا نقلا عن تشانغ روي قينغ نائب مدير إدارة المرور بالهيئة الصينية للطيران المدني إن الهيئة تتخذ خطوات لتنظيم السوق وتطويره وتعتزم إلزام مشغلي هذه الطائرات باستصدار تصاريح تبين نوعية الاستخدام مثل التصوير السينمائي أو الرش الزراعي.

وأضاف تشانغ أن القواعد ستطبق على الطائرات التي تزن أكثر من 250 جراما وأنها تحاكي قواعد متبعة في الولايات المتحدة. وبالسوق الأمريكية 77 ألف طائرة مسجلة بلا طيار.

وأمام أصحاب الطائرات بلا طيار التي يتجاوز وزنها ذلك مهلة للتسجيل حتى نهاية شهر أغسطس آب.

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