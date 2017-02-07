الصين تصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم

share on:
الطاقة المتجددة

أصبحت الصين أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد أن تمكنت العام الماضي من مضاعفة إجمالي قدرتها الكهربائية المولدة عن طريق الخلايا الشمسية، بحسب ما صرحت به الإدارة الوطنية للطاقة في البلاد.

ورغم ارتفاع إجمالي الطاقة المنتجة من خلال الطاقة الشمسية بالصين إلى 77.42 جيجاوات بنهاية العام 2016، إلا أنها لا تزال تمثل 1% فقط من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد.

وتهدف الصين إلى إضافة أكثر من 110 جيجاوات خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك في إطار سعيها إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتغطي حوالي 30% من احتياجات البلاد بحلول العام 2030، مقارنة مع نسبة 11% حالياً.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  شركات صينية ألغت صفقات استحواذ بقيمة 75 مليار دولار
Tags:الصينالطاقة الشمسيةطاقة
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

“جمارك دبي” تبدأ بتطبيق التعرفة الموحدة لدول مجلس التعاون

share
  • /

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا 37%

“بلدية دبي”: سقوط هيكل مانع الصواعق وراء حادث شارع الشيخ زايد

ارتفاع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها منذ 2015

share on: