الصين تصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم

أصبحت الصين أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد أن تمكنت العام الماضي من مضاعفة إجمالي قدرتها الكهربائية المولدة عن طريق الخلايا الشمسية، بحسب ما صرحت به الإدارة الوطنية للطاقة في البلاد.

ورغم ارتفاع إجمالي الطاقة المنتجة من خلال الطاقة الشمسية بالصين إلى 77.42 جيجاوات بنهاية العام 2016، إلا أنها لا تزال تمثل 1% فقط من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد.

وتهدف الصين إلى إضافة أكثر من 110 جيجاوات خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك في إطار سعيها إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتغطي حوالي 30% من احتياجات البلاد بحلول العام 2030، مقارنة مع نسبة 11% حالياً.