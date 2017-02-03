الصين ترفع أسعار الريبو العكسي

شدد البنك المركزي الصيني سياساته النقدية عبر رفع أسعار الفائدة التي يفرضها في عمليات السوق المفتوحة وعلى الأموال المقرضة عن طريق برنامج تيسير الإقراض القائم للبنوك، مع تركيز السياسات على كبح جماح أسعار الأصول المتضخمة.

ورفع بنك الشعب الصيني سعر الريبو العكسي لأجل 7 أيام و14 يوماً و28 يوما بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.35% و2.50% و2.65% على التوالي، وفقاً لبيان نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وتعد هذه أول زيادة منذ عام 2013 لأسعار الريبو لأجل 7 يام و14 يوماً، بينما تعد الأولى منذ عام 2015 لأجل 28 يوماً.

وبحسب ما أوردته “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة، فإن بنك الشعب الصيني رفع معدل تيسير الإقراض إلى 3.1% من 2.75%.

وتأتي هذه الخطوات متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى هدوء الطلب على السيولة عقب عطلة العام القمري الجديد التي امتدت طيلة أسبوع.