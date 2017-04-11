الصين تأمر شركاتها بإعادة شحناتها من الفحم من كوريا الشمالية

أصدرت الحكومة الصينية أمرًا رسميًا مباشرة لشركاتها التجارية بإعادة شحنات الفحم الواردة من كوريا الشمالية، بعد حظر واردات الفحم من تلك الدولة لبقية العام.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قوله بأن شركة ” Dandong Chengtai Trade” التي تعد أكبر مشتر للفحم الكوري الشمالي أن حوالي مليوني طن من الفحم بموانئ مختلفة في الصين تنتظر العودة.

وعقد الرئيس الصيني “شي جين بينج” الجمعة الماضية لقاءً مع نظيره الأمريكي “دونالد ترامب” وهو الاجتماع الذي تعهد “ترامب” مرارًا أنه سيوظفه لحث بكين على المزيد من استخدام نفوذها على كوريا الشمالية.

وفي أواخر فبراير/شباط، أوقفت الصين واردات الفحم من كوريا الشمالية حتى نهاية العام وفقا لقرار مجلس الامن الدولى الأخير الذى تم تبنيه فى ديسمبر/كانون الأول الماضى لمعاقبة بيونجيانج على تجربتها النووية الخامسة فى سبتمبر/أيلول.

جدير بالذكر أن الفحم يعد المصدر الأكبر للعملة الأجنبية حيث تبيع كوريا الشمالية ملايين الأطنان من الفحم للصين سنويًا، حيث شكل الفحم حوالي ثلث الصادرات الرسمية في عام 2015.