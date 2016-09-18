“الصندوق العقاري” يعتزم تدشين “القرض المعجل” خلال أيام

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صندوق التنمية العقارى

يعتزم “صندوق التنمية العقاري” بالشراكة مع “مصرف الراجحي” تدشين العمل بالقرض المعجل للمواطنين المتقدمين للصندوق خلال أيام، وذلك حسبما أوردت صحيفة “الرياض”.

وبينت الصحيفة، أن المرحلة الأولى من برنامج القرض المعجل سيتم تخصيصها لمن هم على قوائم الانتظار.

و كان صندوق التنمية العقاري ومصرف الراجحي قد وقّعا اتفاقية لإطلاق برنامج القرض المعجل في شهر رمضان الماضي، وبدأت تجربة البرنامج في الشهر ذاته في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام.

ويستهدف برنامج القرض المعجل المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار بقروض صندوق التنمية العقارية، ويسهم في تقليص مدة انتظارهم، ويموّل الوحدات السكنية الجاهزة بشكل فوري بتكلفة مخفضة عن طريق البنوك.

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Tags:#عقاراتالصندوق العقاريالمعجل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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