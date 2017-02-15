الصناعة: مليارا دينار قيمة الاستثمارات الصناعية بالمملكة البحرينية

قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد إن حجم الاستثمارات الصناعية التراكمية خلال خمس سنوات في البحرين بلغ 1.923 مليار دينار بحريني.

ولفت الراشد – في رده على استفسارات لـ«الأيام الاقتصادي» – إلى ان إدارة المشروعات الصناعية بالوزارة قامت خلال العام 2016 باصدار 158 ترخيصًا صناعيًا بحجم استثمارات 1.431 مليار دينار. وأوضح ان المشاريع الصناعية التي تم الترخيص لها خلال العام تعمل في مجال الصناعات الهندسية والألمنيوم والبتروكيماويات والبلاستيك والأغذية والأثاث الخشبي.

زيادة حجم الاستثمار الصناعي بنسبة 96% في 2016 وبحسب بيانات جمعتها «الأيام الاقتصادي» فإن إدارة المشروعات الصناعية بالوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بالترخيص خلال العام 2015 لـ 102 مشروع صناعي، بحجم استثمارات بلغت 51.3 مليون دينار، الأمر الذي يعكس زيادة حجم الاستثمار في المشاريع الصناعية خلال العام 2016 بنسبة 96.4% مقارنة بالعام 2015.

التركيز على المشاريع ذات القدرة التصديرية ومن جهة أخرى، كشفت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن ادارة عمليات المناطق الصناعية قامت بإعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية، وذلك بهدف توجيه الدعم الى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، بالإضافة إلى استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة، والتي من المتوقع أن توفر فرص عمل قيمة للبحرينيين.