الشيخ سعود القاسمي يدشن المبنيين الجديدين لبنك رأس الخيمة الوطني

: قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة اليوم بتدشين مبنيين جديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في منطقتي الظيت والخران.

وحضر الافتتاح كل من سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي؛ ومعالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني؛ وبعض أعضاء مجلس إدارة البنك؛ وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك؛ وصالح علي صالح، مدير إدارة الأعمال في رأس الخيمة؛ وعماد حطيني، مدير إدارة الفروع؛ وناجي محمد، رئيس فـروع البنك في رأس الخيمة؛ والمدراء التنفيذيين في البنك.

ويعكس افتتاح المبنيين الجديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في الظيت والخران اهتمام بنك رأس الخيمة الوطني بالإمارة كواحدة من أسرع المناطق نمواً في البلاد، ووجهة استثمارية مميزة للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من ذلك، يتطلع البنـك إلى تطوير علاقاته مع الأفـراد والشركات في الإمارة، مما يتيح لعملائه فيها فرصاً أفضل للوصول إلى خدماته ومنتجاته المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: “إنه لشرف عظيم لنا أن نستقبل صاحـب السمو الشيخ سعود بن صقـر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة ’رعاه الله‘، في حفل افتتاح المبنيين الجديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في الظيت والخران. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا في رأس الخيمة انطلاقاً من إيماننا بإمكانات النمو والفرص الاستثمارية المهمة التي تنطوي عليها”.

من جانبه، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: “ما كنا لنستطيع تحقيق هذه الإنجازات المتميزة لولا الدعم الكبير والمستمر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ’رعاه الله‘. ونحن ملتزمون بتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز مستويات الابتكار والراحة لمواصلة تحسين تجربة العملاء في رأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً”.

ويدير بنك رأس الخيمة الوطني حالياً 7 فروع في رأس الخيمة تتوزع على مناطق الظيت، والخران، والمدينة، والمنيعي، والرمس، والنخيل، وشعم. ويوفر البنك خدماته ومنتجاته المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال شبكة تضم 35 فرعاً موزعاً في مختلف أنحاء الإمارات.

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