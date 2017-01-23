الشارقة تبجث تعزيز آفاق التعاون الصناعي مع إيطاليا

توجه فريق عمل من إمارة الشارقة برئاسة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» إلى إيطاليا بهدف تعزيز أواصر العلاقات مع مدينة بيرجامو التي تعد إحدى أهم المناطق الاقتصادية والصناعية حيوية في إيطاليا. وتأتي هذه الزيارة في ظل تصدر الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة للمنتجات الإيطالية، حيث تسعى الشارقة إلى الاستفادة على النحو الأمثل من العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين.

وعقد سيف المدفع، وبيلا رافي، مدير إدارة المبيعات والتسويق في «مركز إكسبو الشارقة» اجتماعاً مع عدد من الشركاء في إيطاليا شمل باولو مالفستيتي، رئيس غرفة تجارة بيرجامو، وإيفان روديشيني، رئيس معرض «برومو بيرج» (مركز إكسبو بيرجامو).

وقال المدفع: «لا تشكل دولة الإمارات بوابة للمنتجات الإيطالية إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها فحسب، وإنما سوقاً مهمة بحد ذاتها لا سيما في قطاعي المجوهرات والآلات. ومن هنا، استحوذت المعارض التجارية التي تستهدف هذين القطاعين على قسم كبير من جدول أعمال محادثاتنا المشتركة».

ويعتبر كل من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» والذي يعقد مرتين في العام، ومعرض «ستيل فاب» السنوي من أهم الفعاليات التي ينظمها «مركز إكسبو الشارقة»، وتحظى الأجنحة وجهات العرض الإيطالية فيها بحضور بارز ومتميز، إلى جانب دعم عدد من الهيئات التجارية المرموقة في المجالين الصناعي والتجاري.

وتمحورت المحادثات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والسبل التي يمكن لغرفة تجارة بيرجامو من خلالها أن تلعب دوراً في تسهيل مشاركة المزيد من الشركات والمصنعين من بيرجامو، التي تتمتع بقطاع صناعي متطور ينشط في مجالات الهندسة، والمنسوجات، والكيماويات، والأغذية، ومواد البناء، في الفعاليات التي ينظمها مركز «إكسبو الشارقة».

وأضاف المدفع: «تمتلك إيطاليا وعدد من مقاطعاتها الكثير من الإمكانيات والموارد اللازمة لتقديم منتجات وتقنيات عالية الجودة إلى الإمارات وباقي دول المنطقة، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تبتعد تدريجياً عن الاعتماد على النفط. وفي هذا السياق، توفر المعارض التجارية المتميزة التي ينظمها مركز»إكسبو الشارقة»فرصة كبيرة للقطاع الصناعي في بيرجامو للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها دولة الإمارات وباقي دول المنطقة».

ويجري العمل حالياً على تهيئة الظروف المناسبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع «غرفة تجارة بيرجامو» ومعرض «برومو بيرج»، حيث يتطلع الجانبان الإماراتي والإيطالي إلى توقيع تلك الاتفاقيات خلال فعاليات الدورة الثانية والأربعين من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي يقام في مركز «إكسبو الشارقة» خلال الفترة بين 4 – 8 إبريل/نيسان 2017.

يشار إلى أن حجم التجارة بين الإمارات وإيطاليا بلغ رقماً قياسياً وصل إلى 7,9 مليار دولار خلال العام 2015، حيث سجلت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات أكثر من 6,9 مليار دولار، في حين تستورد هذه البلاد من الإمارات المنتجات النفطية والمعادن الثمينة بقيمة تصل إلى مليار دولار.