الشارقة المدينة السياحية العربية الأكثر نمواً

فازت مدينة الشارقة بجائزة «المدن السياحية الأكثر نمواً» وفندق «رويال روز» في أبوظبي بجائزة «أفضل فندق ملائم للأسرة العربية» ضمن جوائز الدورة التاسعة لـ «أوسكار الإعلام السياحي العربي» التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أخيراً في فندق الدار البيضاء جراند في مدينة جدة.

واختار المركز عبدالعزيز بن محمد الرواس من سلطنة عمان «شخصية رجل التراث العربي» للعام 2017 لجهوده الكبيرة في خدمة التراث العماني بشكل خاص والتراث العربي بشكل عام.

وأكد مسؤولو المركز خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الاحتفال، أن جوائز الأوسكار في دورتها التاسعة، فاز بها 28 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على أعلى الأصوات في تصويت إلكتروني شارك فيه أكثر من 900 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي وبمشاركة 260 هيئة وشخصية سياحية عربية.

وحصدت مصر وسلطنة عمان والسعودية والجزائر النسبة الأكبر من الجوائز التي تلقى اهتماماً كبيراً من صناع السياحة والفندقة في المنطقة العربية وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال الإعلام السياحي.

من جهته قال حسين المناعي رئيس المركز إن الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة السوداني فاز بجائزة شخصية العام السياحية ونال لقب الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية، بينما فاز مهدي العبدواني من سلطنة عمان بجائزة الشخصية العربية الرائدة في خدمة السياحة العربية.

وتضمنت الجوائز فئات أفضل كاتب سياحي عربي وفاز بها عصام الطابوني من ليبيا الذي نال أكثر الأصوات مناصفة مع الصحافي السعودي أحمد عوض السليس من صحيفة الجزيرة، بينما فازت الصحافية حنان رجب من مملكة البحرين بأفضل صحفية عربية في السياحة.

وحصل حساب انستغرام «مصر إجازة» المصري على أفضل حساب سياحي عربي على إنستغرام لعام 2016 مناصفة مع حساب انستغرام السياحي السعودي «سامي توخيس» و«هشام الحميد».

من ناحية أخرى فازت الوكالة الوطنية للإعلام من لبنان كأفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية لعام 2016. وذكر المناعي أن الهدف من منح الجوائز هو دعم الحركة السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة أو التي تحقق تطوراً ملحوظاً في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وتابع: «ينتمي المصوتون إلى 18 دولة عربية لاختيار الفائزين». يشار إلى أن المركز يطلق جوائزه السنوية منذ عام 2008 واستضافت مصر أربع دورات ودبي دورتين ومسقط دورتين.