الشارقة الإسلامي يحصل على جائزة “ويلز فارجو”

حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة بنك ويلز للتميز في المعاملات المصرفية الإلكترونية بعد إنجازه مجموعة كبيرة من معاملات الدفعات التجارية بصورة مدروسة ومنظمة وإتمام المعاملات المصرفية الإلكترونية بسرعة وكفاءة وسلاسة ودقة.

وتصدر مصرف الشارقة الإسلامي قائمة تصنيف جائزة بنك “ويلز فارجو” ضمن فئة “معايير الإلتزام في إرسال الحوالات حول العالم”.

تسلم الجائزة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف بحضور عدنان محمود خير الله رئيس إدارة العمليات المركزية وسهيل أبو حجله رئيس العمليات المصرفية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمصرف ” يواصل عالم التعاملات المالية تطوره ليصبح أكثر تعقيدا ولتبرز التحديات فيما يتعلق بقدرة المصارف على تقديم خدمات سريعة وسلسة للعملاء مع الإلتزام بمعايير الامتثال والأنظمة والسيولة والتقنيات المتغيرة ما يفرض ضغوطا متزايدة على الأداء “.

ويعتبر بنك “ويلز فارجو” مؤسسة مصرفية عالمية تعنى بتقديم الخدمات المصرفية وخدمات الرهن العقاري والخدمات المصرفية الإستثمارية وبطاقات الإئتمان والتأمين والخدمات المالية الإستهلاكية والتجارية ويتخذ البنك من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقرا له.

وكان مصرف الشارقة الإسلامي قد حصل في وقت سابق من العام الحالي على جائزة أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات للعام 2016 ضمن حفل توزيع جوائز “وولد فاينانس”.

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