السياح يعودودن لمصر وتركيا

قالت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة إنها تتوقع تحقيق أهداف التشغيل للعام بالكامل بعد رصد بوادر على عودة السياح إلى سوقي تركيا ومصر اللتين تواجهان متاعب.

وقالت توماس كوك، التي أثارت قلق المستثمرين في فبراير شباط عندما كشفت عن نظرة مستقبلية حذرة، إن المجموعة تمضي قدما في أنشطتها بما يتفق مع التوقعات.

وبينما شهدت الشركة ضغوطا محدودة نتيجة لزيادة المنافسة سجلت طلبا قويا على عطلات الصيف.

وقالت الشركة “بعد بداية بطيئة للموسم وعام صعب في 2016 نرى مؤشرات مبكرة على أن الزبائن بدأوا في العودة إلى تركيا ومصر.”