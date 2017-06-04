السياح الروس ينعشون مطار دبي

ذكر موقع مجلة DFNI اللندنية المتخصصة في الأسواق الحرة والسياحة إن مطار دبي الدولي، إلى جانب مطاري براغ وميونيخ هي المستفيد الأكبر من انتعاش السفر من قبل السياح الروس.

ونقلت المجلة عن شركة معلومات تجزئة السفر «كاونتر انتلجانس ريتيل» أن سفر الروس المتجهين إلى دبي (استناداً إلى الحجز على الرحلات العالمية) ارتفع بنسبة 21.6% وإلى براغ وميونيخ ما بين 15.1% و14.7% على التوالي .

وذلك على امتداد 6 أشهر من سبتمبر 2016 إلى فبراير 2017. وكانت المطارات الثلاثة المذكورة الوحيدة من خارج مطارات رابطة الدول المستقلة في قائمة المطارات العشرة الأولى التي أظهرت نمواً قوياً خلال الفترة إياها.

وقال جاري ستاسيوليفيسيوس رئيس «كاونتر انتلجانس ريتيل»، إن عودة السياحة هي أخبار سارة للأسواق الحرة وتجار تجزئة السفر في بعض المطارات دون غيرها. ولا بد أن تستفيد دبي بشكل خاص كونها وجهة ربط عالمية.

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