السوق السعودي: 6.3 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب خلال أسبوع

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 21 أغسطس وحتى 25 أغسطس، قد بلغ 6.3 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 73.6 مليون ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجه الأفراد السعوديون والمستثمرون المتخصصون للبيع خلال الأسبوع الماضي، وقام كبار المستثمرين الافراد ومحافظ الافراد المدارة بالشراء، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء باستثناء الجهات الحكومية،كما يتضح في الجدول التالي:

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال) نوع المستثمر إجمالي المشتريات إجمالي المبيعات صافي الإستثمار المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 4976.5 6380.4 (1403.9) كبار المستثمرين الأفراد 4172.3 3938.9 + 233.4 المستثمرون المتخصصون 291.5 323.2 (31.6) محافظ الأفراد المدارة 215.3 93.8 + 121.4 إجمالي الأفراد 9655.7 10736.3 (1080.7) الشركات 1536.4 226.1 + 1310.3 الصناديق الاستثمارية 615.8 538.4 + 77.4 الجهات الحكومية 32.0 570.2 (538.1) محافظ المؤسسات المدارة 540.8 214.1 + 326.7 إجمالي المؤسسات 2725.0 1548.8 + 1176.2 مجموع السعوديين 12380.7 12285.2 + 95.6 المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 78.9 52.3 + 26.6 الشركات الخليجية 314.5 333.2 (18.7) المحافظ المدارة 1.8 — + 1.8 إجمالي الخليجيين 395.2 385.5 + 9.7 المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 335.3 408.9 (73.6) المستثمرون المقيمون 180.7 206.1 (25.4) المستثمرون المؤهلون 10.2 16.5 (6.3) المحافظ المدارة — — — الشركاء الإستراتيجيون — — — إجمالي الأجانب 526.2 631.4 (105.2) المجموع الكلي 13302.1 13302.1

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري (مليار ريال) نوع المستثمر إجمالي المشتريات إجمالي المبيعات صافي الإستثمار مستثمر مؤسسي 3.9 2.7 + 1.2 مستثمر غير مؤسسي 9.4 10.6 (1.2) المجموع الكلي 13.3 13.3 —

تعليقات

comments