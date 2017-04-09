السوق السعودي: 59.3 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 6 ابريل، قد بلغ 59.3 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 19.8 مليون ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للشراء، وبلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 307.9 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، كما يتضح في الجدول التالي:

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال) نوع المستثمر إجمالي المشتريات إجمالي المبيعات صافي الاستثمار المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 7207.1 8173.7 (966.6) كبار المستثمرين الأفراد 4225.6 4399.3 (173.7) المستثمرون المتخصصون 286.0 711.2 (425.2) محافظ الأفراد المدارة 143.8 129.2 + 14.7 إجمالي الأفراد 11862.6 13413.4 (1550.8) الشركات 1339.3 544.4 + 794.8 الصناديق الاستثمارية 748.6 440.7 + 307.9 الجهات الحكومية 42.7 — + 42.7 محافظ المؤسسات المدارة 270.8 127.1 + 143.7 إجمالي المؤسسات 2401.4 1112.3 + 1289.1 مجموع السعوديين 14264.0 14525.7 (261.7) المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 48.7 37.9 + 10.8 الشركات الخليجية 304.3 95.8 + 208.5 المحافظ المدارة 6.4 1.5 + 4.9 إجمالي الخليجيين 359.4 135.2 + 224.2 المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 162.9 182.7 (19.8) المستثمرون المقيمون 187.2 209.6 (22.4) المستثمرون المؤهلون 142.1 82.8 + 59.3 المحافظ المدارة 24.4 3.9 + 20.4 الشركاء الإستراتيجيون — — — إجمالي الأجانب 516.6 479.1 + 37.5 المجموع الكلي 15140.0 15140.0 —