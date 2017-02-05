السوق السعودي يواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.7 % عند 7046 نقطة (- 52 نقطة)، مواصلاً تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، وسط تداولات قليلة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 66.25 ريال.

وأنهت أسهم “الاهلي التجاري” و”أسمنت الجنوبية” و”مصرف الانماء” و”الاتصالات” و”جبل عمر” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم “مجموعة الحكير” عند 35.20 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وهبط سهم “عذيب للاتصالات” بنحو 3 % عند 3.75 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققها السهم خلال الجلسات الماضية منذ إعلان الشركة عن بيع جزء من أبراجها.

في المقابل تصدر سهم “الوطنية للتأمين” ارتفاعات اليوم بأكثر من 6 % عند 34.10 ريال.