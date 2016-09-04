“السوق السعودي” يغلق مرتفعا بـ1.3 %

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 1.3 % عند 6099 نقطة ( + 77 نقطة)؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 2.46 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم المتداولة بقيادة قطاع البنوك والمصارف يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 57.25 ريال.
وأنهت أسهم “الفرنسي” و”بنك البلاد” و”مصرف الانماء” و”الجزيرة” و”الأهلي التجاري” و”العربي الوطني” و”سامبا” و”ساب” تداولات اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و5 %.
وأغلق سهم “سابك” على ارتفاع طفيف بأقل من 1 % عند 82.25 ريال ، وصعدت أسهم “أسواق المزرعة” و”بتروكيم” و”العقارية” بأكثر من 6 %.
في المقابل، أغلق عدد قليل من الأسهم على انخفاض تصدرها سهم “أسواق العثيم” بنحو 3 % عند 84.50 ريال.