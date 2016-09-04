“السوق السعودي” يغلق مرتفعا بـ1.3 %

وأغلق سهم “سابك” على ارتفاع طفيف بأقل من 1 % عند 82.25 ريال ، وصعدت أسهم “أسواق المزرعة” و”بتروكيم” و”العقارية” بأكثر من 6 %.

في المقابل، أغلق عدد قليل من الأسهم على انخفاض تصدرها سهم “أسواق العثيم” بنحو 3 % عند 84.50 ريال.