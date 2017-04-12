السوق السعودي يغلق مرتفعاً بـ0.9 %

share on:

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.9 % عند 7099 نقطة ( + 63 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1  % عند 65.75 ريال، وصعد سهم “موبايلي” بنحو 7 % عند 23.30 ريال.

وتصدر سهم “زين السعودية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 10.05 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من عام وسط تداولات نشطة تجاوزت الـ 8 ملايين سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن تحقيق أرباح لأول مرة منذ إدراجها في السوق السعودي في العام 2008، بقيمة 45 مليون ريال.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  البنوك تدعم المؤشرالقطرى فى ختام تعاملات اليوم
Tags:اسواقالسوق السعوديمؤشر
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

سوق أبوظبي يغلق منخفضاً

share
  • /

مؤشر دبي يرتفع بـ 0.15 % عند الاغلاق

سوق مسقط يغلق على ارتفاع طفيف بمقدار 7 نقاط

تباين المؤشرات الكويتية في نهاية التعاملات

share on: