السوق السعودي يغلق مرتفعاً بـ0.9 %

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 65.75 ريال، وصعد سهم “موبايلي” بنحو 7 % عند 23.30 ريال.

وتصدر سهم “زين السعودية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 10.05 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من عام وسط تداولات نشطة تجاوزت الـ 8 ملايين سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن تحقيق أرباح لأول مرة منذ إدراجها في السوق السعودي في العام 2008، بقيمة 45 مليون ريال.