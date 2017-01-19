السوق السعودي يغلق مرتفعاً بـ0.3 %

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 6876 نقطة ( + 22 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.

وتنتهي اليوم الفترة المحددة لإعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للسنة المالية 2016، ومن أهم الشركات غير المعلنة “الاتصالات السعودية” و”المملكة القابضة”.