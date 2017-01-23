السوق السعودي يغلق مرتفعاً بأكثر من 100 نقطة

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” عند 94.00 ريالاً ( + 1 %) للأول و64.25 ريال ( + 2 %) للثاني.

وأنهت أسهم “السعودية للكهرباء” و”صافولا” و”السعودي الفرنسي” و”العربي الوطني” و”موبايلي” و”معادن” و”مصرف الانماء” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %، وصعد سهم “اسمنت الجنوبية” بأكثر من 8 %.