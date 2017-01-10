السوق السعودي يغلق مترجعاً 1%

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 62.75 ريال.

وأنهت أسهم “سافكو” و”السعودية للكهرباء” و”الاتصالات السعودية” و”صافولا” و”موبايلي” و”ساب” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5 %.

وأغلق سهم “نماء للكيماويات” عند 3.95 ريال ( – 4 %) عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 747.8 مليون ريال خلال الربع الرابع 2016 لتصل الخسائر المتراكمة إلى 83.3 % من رأس المال.