السوق السعودي يغلق مترجعاً 1%

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 1 % عند 7008 نقاط ( – 74 نقطة)، مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً أدنى إغلاق في شهر ونصف، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.14 مليار ريال.
وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 62.75 ريال.
وأنهت أسهم “سافكو” و”السعودية للكهرباء” و”الاتصالات السعودية” و”صافولا” و”موبايلي” و”ساب” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5 %.
وأغلق سهم “نماء للكيماويات” عند 3.95 ريال ( – 4 %) عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 747.8 مليون ريال خلال الربع الرابع 2016 لتصل الخسائر المتراكمة إلى 83.3 % من رأس المال.