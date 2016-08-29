“السوق السعودي” يغلق عند 6071 نقطة

في المقابل ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 55.50 ريال.

وأنهت أسهم “المجموعة السعودية” و”سافكو” و”اسمنت السعودية” و”العقارية” و”موبايلي” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “الدريس” – المدرج ضمن قطاع التجزئة – ارتفاعات اليوم بنحو 8 % عند 34.10 ريال.