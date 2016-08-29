“السوق السعودي” يغلق عند 6071 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين دون تغير عند نفس مستوى الجلسة السابقة مغلقاً عند 6071 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال.
وأنهت أسهم “جرير” و”الهولندي” و”كيان” و”الاتصالات السعودية” و”سامبا” و”مصرف الانماء” و”دار الاركان” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وأغلق سهم “الأهلي التجاري” عند 34.80 ريال ( – 1 %)، مسجلاً أدنى إغلاق للسهم منذ الإدراج.
في المقابل ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 55.50 ريال.
وأنهت أسهم “المجموعة السعودية” و”سافكو” و”اسمنت السعودية” و”العقارية” و”موبايلي” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وتصدر سهم “الدريس” – المدرج ضمن قطاع التجزئة – ارتفاعات اليوم بنحو 8 % عند 34.10 ريال.