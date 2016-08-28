السوق السعودي يصعد فوق الـ 6000 نقطة

ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد للإرتفاع فوق مستوى 6000 نقطة، بنسبة 1.2 % عند 6048 نقطة ( + 71 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال بعد مرور ساعة من الإفتتاح.

وتشهد الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “مصرف الراجحي” – الأكبر وزناً في السوق – المرتفع بـ2 % عند 54.75 ريال.

ويتصدر سهم “الخضري” ارتفاعات اليوم بأكثر من 9 % عند 10.70 ريال عقب إعلان الشركة فوزها بعقد جديد وتجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية.

وتتداول أسهم “العربي الوطني” و”المجموعة السعودية” و”السعودية للكهرباء” و”موبايلي” و”زين” على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، تراجعت أسهم قليلة فقط وبنسب طفيفة لم تتعد الـ1 %.

ويتداول سهم “سابك” عند 82.25 ريال ( – 0.3 %) عقب أحقية أرباح نقدية.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر كما يتضح في الجدول أدناه:

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