السوق السعودي يرتفع 1%عند الاغلاق

وأنهت أسهم “الطيار” و”الجوف الزراعة” و”جرير” و”معادن” و”كيمانول” و”اسمنت السعودية” و”جبل عمر” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وصعد سهم “الأهلية للتأمين” بأكثر من 2 % عند 6.45 ريال عقب موافقة ساما على تخفيض رأس مال الشركة.

في المقابل تراجعت أسهم “سافكو” و”الدريس” و”العقارية” و”بتروكيم” و”اسمنت الجنوبية” بنحو 1 %.