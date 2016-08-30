السوق السعودي يرتفع 1%عند الاغلاق

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1 % عند 6130 نقطة ( + 58 نقطة)؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” عند 83.25 ريال ( + 1 %) للأول و 56.75 ريال ( + 2 %) للثاني.
وأغلق سهم “اسمنت حائل” عند 12.25 ريال ( + 3 %)، عقب توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول.
وأنهت أسهم “الطيار” و”الجوف الزراعة” و”جرير” و”معادن” و”كيمانول” و”اسمنت السعودية” و”جبل عمر” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.
وصعد سهم “الأهلية للتأمين” بأكثر من 2 % عند 6.45 ريال عقب موافقة ساما على تخفيض رأس مال الشركة.
في المقابل تراجعت أسهم “سافكو” و”الدريس” و”العقارية” و”بتروكيم” و”اسمنت الجنوبية” بنحو 1 %.