السوق السعودي يرتفع بـ0.3 % قرب مستوى الـ6900 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 6899 نقطة ( + 23 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال.

وانتهت الشركات السعودية يوم الخميس الماضي من الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2016 حيث بلغت الأرباح المجمعة نحو 93.26 مليار ريال بتراجع نسبته 4.8 % مقارنة بعام 2015.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “سابك” على ارتفاع بنحو 1 % عند 93.50 ريال.

وأغلق سهم “الاتصالات السعودية” عند 67.25 ريالاً ( + 1 %) عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية.

وتصدر سهم “اللجين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 19.00 ريالاً عقب تحقيق الشركة نمواً في أرباحها خلال الربع الرابع 2016 بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، أغلق سهم “صافولا” على تراجع بـ 2% عند 35 ريالا، وكان السهم قد افتتح جلسة اليوم على تراجع بالنسبة القصوى عند 32.30 ريال، عقب تسجيلها خسائر بنحو 964.3 مليون ريال خلال الربع الرابع.

وتراجع سهم البنك “الأول” عند 11.30 ريال ( – 3 %) ، عقب تحقيقه خسائر فصلية خلال الربع الرابع 2016.

وتصدر سهم “رعاية” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 56.25 ريال، عقب إعلان النتائج المالية.