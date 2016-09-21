السوق السعودي يرتد مرتفعاً 0.4 % فى ختام التعاملات

ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء للارتفاع بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، منهياً التعاملات على مكاسب بنسبة 0.4 % عند 5949 نقطة ( + 24 نقطة)، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار ريال.

وسيكون السوق السعودي مغلق غداً الخميس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ86 على أن يستأنف التداول يوم الأحد القادم.