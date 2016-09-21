السوق السعودي يرتد مرتفعاً 0.4 % فى ختام التعاملات

ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء للارتفاع بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، منهياً التعاملات على مكاسب بنسبة 0.4 % عند 5949 نقطة ( + 24 نقطة)، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار ريال.
وسيكون السوق السعودي مغلق غداً الخميس بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ86 على أن يستأنف التداول يوم الأحد القادم.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “سابك” بنحو 1 % عند 83.75 ريال.
وأنهت أسهم “سامبا” و”المجموعة السعودية” و”اسمنت السعودية” و”نادك” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.
وأغلق سهم “الابحاث والتسويق” عند 27.60 ريال ( + 2 %) عقب توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد تقديم خدمات بقيمة 35 مليون ريال.