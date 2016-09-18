السوق السعودي يتراجع دون الـ6100 نقطة عقب نهاية إجازة عيد الأضحى

تراجع مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد بنسبة 1.5 % عند 6086 نقطة ( – 90 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 900 مليون ريال بعد مرور نحو ساعتين ونصف من الافتتاح.

واستؤنفت التداولات بالسوق السعودي اليوم عقب نهاية اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتشهد الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة بقيادة البنوك والبتروكيماويات، يتقدمها سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 83 ريالاً.

وتتداول أسهم “المجموعة السعودية”و” الفرنسي” و”ساب” و”بترورابغ” و”الاهلي التجاري” و”ينساب” و”سامبا” على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

في المقابل، ارتفع سهم “اسمنت ام القرى” بنحو 4 % عند 19.75 ريال، عقب إعلان الشركة بدء التشغيل التجاري لمصنعها.

ويشهد سهم “أم القرى” تداولات نشطة تجاوزت المتوسط في 3 أشهر بنحو 400 %.

تعليقات

comments