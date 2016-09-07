السوق السعودي يتراجع بـ0.8 % فى ختام التعاملات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.8 % عند 6139 نقطة ( – 51 نقطة)؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.
وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 84.00 ريالاً.
وأنهت أسهم “ساب” و”بتروكيم” و”الفرنسي” و”دلة” و”صافولا” و”سامبا” و”العربي الوطني” تداولاتها اليوم على تراجع بنسبة تراوح بين 2 و4 %.
في المقابل، أغلق سهم “إعمار المدينة الاقتصادية” عند 14.00 ريالاً ( + 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 2.7 مليار ريال.
وتصدر سهما “أنابيب” و”ولاء للتأمين” ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 %.
وأغلق سهم “أمانة للتأمين” عند 8.80 ريال ( + 1 %) عقب التوصية بتخفيض رأس المال ثم رفعه عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.