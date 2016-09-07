السوق السعودي يتراجع بـ0.8 % فى ختام التعاملات

في المقابل، أغلق سهم “إعمار المدينة الاقتصادية” عند 14.00 ريالاً ( + 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 2.7 مليار ريال.

وتصدر سهما “أنابيب” و”ولاء للتأمين” ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 %.

وأغلق سهم “أمانة للتأمين” عند 8.80 ريال ( + 1 %) عقب التوصية بتخفيض رأس المال ثم رفعه عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.