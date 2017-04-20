السوق السعودي يغلق متراجعاً بنسبة 0.7 %

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أنهى مؤشرالسوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.7 % عند 6899 نقطة (- 49 نقطة)، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو 3 أسابيع، وسط تداولات بلغت قيمتها الاجمالية نحو 3.1 مليار ريال.

وتبدأ “تداول” اعتباراً من الأحد القادم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، كما سيتم تطبيق الآلية الجديد للشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر و بدء تطبيق أحكام المادة 150 من نظام الشركات على الشركات التي خسائرها المتراكمة 50% وأكثر.

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Tags:السوق السعوديبورصةمؤشر
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