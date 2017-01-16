السوق السعودي يغلق متراجعاً بأكثر من 100 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 1.6 %عند 6824 نقطة ( – 107 نقاط)، مسجلاً أدنى إغلاق في شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال. ويشهد مؤشر السوق تراجعاً متدرجاً منذ بداية العام الحالي (2017)، مسجلاً خسائر تجاوزت الـ 400 نقطة وبنسبة 5.7 %.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” على تراجع طفيف بأقل من 1 %. وأغلقت أسهم “سافكو” و “البحري” و”الرياض” و”كيان السعودية” على تراجع بنسب تراوح بين 1 و6 %، عقب الإعلان عن نتائجهما المالية للربع الرابع 2016.