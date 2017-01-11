السوق السعودي يبرم صفقتان خاصتان بنحو 181 ألف سهم

تمت اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير، صفقتان خاصتان على البنك “الأهلي التجاري” بنحو 181 ألف سهم بسعر 36.50 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل الصفقات الخاصة الشركة سعر السهم (ريال) سعر الصفقة (ريال) كمية الصفقة

(سهم) قيمة الصفقة

(مليون ريال) الأهلي التجاري 39.90 36.50 84588 3.09 39.90 36.50 96382 3.52

وبحسب “تداول”، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.