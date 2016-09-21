تراجع سوق دبي فى ختام التعاملات

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بددت أسهم قطاعي السلع والعقارات مكاسب سوق دبي الصباحية لينهي تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع؛ في ظل عودة العمليات البيعية على أسهم القطاعين.

وانخفض المؤشر 0.26%، فاقداً 9.10 نقطة عند مستوى 3446.08 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الجلسة السابقة.

وتصدر التراجعات قطاع الصناعة 10%، مع انخفاض سهم الأسمنت الوطنية بالنسبة ذاتها ليتصدر تراجعات اليوم.

كما تراجع قطاع السلع 1.8% مع انخفاض سهم دبي باركس 1.83%. وهبط العقارات بواقع 0.73% مع تراجع سهم إعمار 1.28%، وداماك 0.43%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بـ 0.65%، مع صعود سهم بنك المشرق ودبي التجاري 10.7% و6.12% على التوالي، علماً بأن الأول تصدر ارتفاعات اليوم.

وتراجعت كميات التداول اليوم إلى 215.77 مليون سهم مقابل 321.29 مليون سهم بالأمس، وانخفضت القيم إلى 274.95 مليون درهم مقابل 372 مليون درهم بالجلسة السابقة.

 

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Tags:بورصةدبىمؤشر
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Riyadh, SAUDI ARABIA: Saudi employees work the phones inside the traders room at the Saudi Investment Bank in Riyadh 19 March 2006. The Saudi stock market, the largest in the Arab world, fluctuated strongly today while markets in the United Arab Emirates dropped and smaller markets in the oil-rich Gulf region rose slightly. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)
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