تراجع سوق دبي فى ختام التعاملات

بددت أسهم قطاعي السلع والعقارات مكاسب سوق دبي الصباحية لينهي تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع؛ في ظل عودة العمليات البيعية على أسهم القطاعين.

وانخفض المؤشر 0.26%، فاقداً 9.10 نقطة عند مستوى 3446.08 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الجلسة السابقة.

وتصدر التراجعات قطاع الصناعة 10%، مع انخفاض سهم الأسمنت الوطنية بالنسبة ذاتها ليتصدر تراجعات اليوم.

كما تراجع قطاع السلع 1.8% مع انخفاض سهم دبي باركس 1.83%. وهبط العقارات بواقع 0.73% مع تراجع سهم إعمار 1.28%، وداماك 0.43%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بـ 0.65%، مع صعود سهم بنك المشرق ودبي التجاري 10.7% و6.12% على التوالي، علماً بأن الأول تصدر ارتفاعات اليوم.

وتراجعت كميات التداول اليوم إلى 215.77 مليون سهم مقابل 321.29 مليون سهم بالأمس، وانخفضت القيم إلى 274.95 مليون درهم مقابل 372 مليون درهم بالجلسة السابقة.

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